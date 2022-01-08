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Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает связь с Токаевым
Источник материала: ОНТ
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в данный момент находится в столице республики и поддерживает прямую связь с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай,
Как отметил пресс-секретарь, у Назарбаева также состоялось несколько телефонных разговоров с лидерами других дружественных Казахстану государств. Он подчеркнул, что Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг действующего президента Казахстана для преодоления текущего кризиса и обеспечения целостности страны.
Фото: БЕЛТА / inform.kz
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в данный момент находится в столице республики и поддерживает прямую связь с действующим главой государства...
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