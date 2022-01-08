Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает связь с Токаевым

Источник материала: ОНТ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в данный момент находится в столице республики и поддерживает прямую связь с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай, передает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь, у Назарбаева также состоялось несколько телефонных разговоров с лидерами других дружественных Казахстану государств. Он подчеркнул, что Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг действующего президента Казахстана для преодоления текущего кризиса и обеспечения целостности страны.

Фото: БЕЛТА / inform.kz

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