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Лукашенко и Токаев обсудили обстановку в Казахстане и дальнейшие действия
Источник материала: ОНТ
Президенты Беларуси и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор утром 8 января. Об этом со ссылкой на пресс-службу Президента
Лидеры двух стран обсудили обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия.
Фото: БЕЛТА
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Президенты Беларуси и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор утром 8 января. Об этом со ссылкой на пресс-службу...
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