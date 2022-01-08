Лукашенко и Токаев обсудили обстановку в Казахстане и дальнейшие действия

Источник материала: ОНТ

Президенты Беларуси и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор утром 8 января. Об этом со ссылкой на пресс-службу Президента сообщает БЕЛТА.

Лидеры двух стран обсудили обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия.

Фото: БЕЛТА

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