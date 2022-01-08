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В Минске обрушился мост через ул.Немигу
Источник материала: ОНТМинске обрушился мост через ул.Немигу" class="one-news__figure-img">
В Минске обрушилась пешеходная часть моста через ул. Немига. Об этом
В результате инцидента никто не пострадал. Согласно предварительным данным, причиной обрушения стали усталость конструкций, вызванная работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур, часто наблюдаемых в последнее время.
При этом, как отметили в Мингорисполкоме, ремонт всех конструкций путепровода будет проведен в максимально сжатые сроки. Кроме того, идет работа по установлению того, кто проводил экспертизу износа конструкций, а также давал заключение об их пригодности к эксплуатации.
На месте происшествия в данный момент работает следственно-оперативная группа. Следователи опрашивают очевидцев инцидента, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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В Минске обрушилась пешеходная часть моста через ул. Немига. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. В результате инцидента никто не пострадал. Согласно...
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