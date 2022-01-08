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В Минске обрушился мост через ул.Немигу

08.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске обрушилась пешеходная часть моста через ул. Немига. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал. Согласно предварительным данным, причиной обрушения стали усталость конструкций, вызванная работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур, часто наблюдаемых в последнее время.

При этом, как отметили в Мингорисполкоме, ремонт всех конструкций путепровода будет проведен в максимально сжатые сроки. Кроме того, идет работа по установлению того, кто проводил экспертизу износа конструкций, а также давал заключение об их пригодности к эксплуатации.

На месте происшествия в данный момент работает следственно-оперативная группа. Следователи опрашивают очевидцев инцидента, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске обрушилась пешеходная часть моста через ул. Немига. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. В результате инцидента никто не пострадал. Согласно...
 
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