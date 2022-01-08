ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

9 января исполкомы Беларуси проводят прямые линии

08.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

9 января исполкомы Беларуси проводят прямые линии

Первые в этом году субботние прямые линии пройдут сегодня во всех исполкомах страны. Представители власти будут дежурить у телефонов с 9 утра до полудня.

Донести проблемы и получить помощь в их решении можно по звонку – номера на ваших экранах. Перебои с водой, уборка снега, работа автолавки, своевременность выплат и качество медпомощи – любые вопросы можно решить по обращению, как правило, в течение месяца.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые в этом году субботние прямые линии пройдут сегодня во всех исполкомах страны. Представители власти будут дежурить у телефонов с 9 утра до полудня. Донести...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи устанавливают обстоятельства обрушения моста в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by