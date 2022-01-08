9 января исполкомы Беларуси проводят прямые линии

Источник материала: ОНТ

Первые в этом году субботние прямые линии пройдут сегодня во всех исполкомах страны. Представители власти будут дежурить у телефонов с 9 утра до полудня.

Донести проблемы и получить помощь в их решении можно по звонку – номера на ваших экранах. Перебои с водой, уборка снега, работа автолавки, своевременность выплат и качество медпомощи – любые вопросы можно решить по обращению, как правило, в течение месяца.

Подписывайтесь на нас в Telegram