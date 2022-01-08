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Посол Украины в Германии обвинил ЕС в том, что там забыли о стремлении страны к членству в союзе
Источник материала: ОНТ
Киев обиделся на ЕС. Украинский посол в Германии выступил с упреком в адрес Евросоюза. По его мнению, Брюссель и Германия, в частности, «слишком быстро забыли» о стремлении Украины к членству в ЕС. Дипломат, известный своими неоднозначными высказываниями и претензиями, потребовал от европолитиков принимать «более смелые решения» в вопросе предоставления Киеву перспектив членства в Евросоюзе и НАТО.
При этом, в самой Украине понимают, что путь в Европу растянется на десятки лет, в лучшем случае. И Евросоюзу такое положение вещей крайне выгодно: Украина обеспечивает европейцев дешёвой рабочей силой и при этом никаких обязательств перед Киевом у Брюсселя нет. Посмотреть правде в глаза призвал сограждан один из экспертов в эфире украинского телеканала.
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Киев обиделся на ЕС. Украинский посол в Германии выступил с упреком в адрес Евросоюза. По его мнению, Брюссель и Германия, в частности, «слишком быстро забыли» о...
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