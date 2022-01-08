Посол Украины в Германии обвинил ЕС в том, что там забыли о стремлении страны к членству в союзе

Источник материала: ОНТ

Киев обиделся на ЕС. Украинский посол в Германии выступил с упреком в адрес Евросоюза. По его мнению, Брюссель и Германия, в частности, «слишком быстро забыли» о стремлении Украины к членству в ЕС. Дипломат, известный своими неоднозначными высказываниями и претензиями, потребовал от европолитиков принимать «более смелые решения» в вопросе предоставления Киеву перспектив членства в Евросоюзе и НАТО.

При этом, в самой Украине понимают, что путь в Европу растянется на десятки лет, в лучшем случае. И Евросоюзу такое положение вещей крайне выгодно: Украина обеспечивает европейцев дешёвой рабочей силой и при этом никаких обязательств перед Киевом у Брюсселя нет. Посмотреть правде в глаза призвал сограждан один из экспертов в эфире украинского телеканала.

Юрий Атаманюк, экономист: «На каком пути в Европу? В Европу, которая нас не ждёт? Которая прямым текстом говорит: «Мы вас не ждем»!» Вы принимайте любые декларации, любые изменения любые, законодательные нормы – мы вас не ждём в Европу. Сотни световых лет этот вопрос не рассматривается, этот вопрос даже не стоит. Семь лет мы шли в Европу, ещё если так семь лет будем идти в Европу, то просто вымрем с голоду! Некому будет заходить в Европу! К чему мы пришли сегодня? Давайте что-то новое придумаем, будем идти в США. Станем там 51-м штатом! Такой законопроект примем хоть завтра. Все же знают, как у нас тут принимают законопроекты».

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