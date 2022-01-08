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Эксперты: Новации белорусской Конституции – страховка от ситуаций, подобным событиям в Казахстане
Источник материала: ОНТ
Новации белорусской Конституции – страховка от «синдрома саморазрушения» Казахстана и Украины. Проект Основного Закона страны сейчас проходит всенародное обсуждения. И пока белорусы вносят свои предложения, документ анализируют в экспертной среде.
Напомним, все предложения направляются в Национальный центр правовой информации. Каждое будет учтено в финальном документе, а последнее слово – за белорусами на республиканском референдуме в феврале.
Фото: БЕЛТА
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Новации белорусской Конституции – страховка от «синдрома саморазрушения» Казахстана и Украины. Проект Основного Закона страны сейчас проходит всенародное...
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