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Эксперты: Новации белорусской Конституции – страховка от ситуаций, подобным событиям в Казахстане

08.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты: Новации белорусской Конституции – страховка от ситуаций, подобным событиям в Казахстане

Новации белорусской Конституции – страховка от «синдрома саморазрушения» Казахстана и Украины. Проект Основного Закона страны сейчас проходит всенародное обсуждения. И пока белорусы вносят свои предложения, документ анализируют в экспертной среде. 

Елена Пономарёва, доктор политических наук, профессор МГИМО: «Особое внимание в поправках уделено таким понятиям, как долг, обязанности, подготовка к общественно полезному труду. Тогда не будет даже мысли о том, чтобы разрушать и уничтожать созданное другими поколениями. На примере Казахстана, который будет ещё очень долго залечивать раны страшных ночи и дня погромов 5 января, когда люди громили и крушили всё то, что было создано другими. Они не понимали своего отношения к общественно полезному труду. То же самое мы видели до этого в Украине. Вот почему так важно зафиксировать в обновлённой Конституции Беларуси не только права и гарантии, но и ответственность граждан за сохранение и преумножение общественного блага».

Напомним, все предложения направляются в Национальный центр правовой информации. Каждое будет учтено в финальном документе, а последнее слово – за белорусами на республиканском референдуме в феврале.

Фото: БЕЛТА

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Новации белорусской Конституции – страховка от «синдрома саморазрушения» Казахстана и Украины. Проект Основного Закона страны сейчас проходит всенародное...
 
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