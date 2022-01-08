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В Белыничах бесправник пытался дать взятку сотруднику ГАИ

08.01.2022 11:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничах бесправник пытался дать взятку сотруднику ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В Белыничах 1 января инспектор ДПС задержал 37-летнего могилевчанина за рулем авто, который не имеет водительского удостоверения. При разбирательстве правонарушитель предложил сотруднику милиции Br70 в качестве взятки, чтобы тот не составлял протокол.

Инспектор ДПС неоднократно предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки, но это не подействовало. В итоге мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.431 Уголовного кодекса. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Инспектор ДПС неоднократно предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки, но это не подействовало. В итоге мужчина задержан, в отношении него...
 
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