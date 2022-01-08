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Из-за обрушения моста на Немиге перекрыто движение на некоторых улицах в центре Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
На некоторых улицах в центре Минска временно полностью перекрыто движение транспорта из-за обрушения пешеходной части моста через ул. Немига. Об этом
В настоящий момент перекрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках:
В ГАИ отметили, что в данный момент идет разработка альтернативной схемы движения, с учетом перераспределения маршрутов общественного транспорта, а также временных ограничений на указанных участках.
Кроме того, для обеспечения дорожной безопасности и перенаправления транспортных потоков в центр города направлены дополнительные экипажи ГАИ.
В ГАИ также обратили внимание водителей на то, что во избежание заторов им следует исключить при передвижении прилегающие к месту происшествия улицы.
Фото: БЕЛТА
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На некоторых улицах в центре Минска временно полностью перекрыто движение транспорта из-за обрушения пешеходной части моста через ул. Немига. Об этом сообщает...
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