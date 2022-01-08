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Из-за обрушения моста на Немиге перекрыто движение на некоторых улицах в центре Минска

08.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за обрушения моста на Немиге перекрыто движение на некоторых улицах в центре МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

На некоторых улицах в центре Минска временно полностью перекрыто движение транспорта из-за обрушения пешеходной части моста через ул. Немига. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В настоящий момент перекрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках:

  • Участок ул. Максима Богдановича от ул. Янки Купалы до пр. Победителей; 
  • Участок ул. Немига от ул. Городской Вал до пр. Победителей;
  • Участок ул. Ленина от ул. Интернациональной до ул. Немига; 
  • Участок пр. Победителей от ул. Мельникайте до ул. Немига.

В ГАИ отметили, что в данный момент идет разработка альтернативной схемы движения, с учетом перераспределения маршрутов общественного транспорта, а также временных ограничений на указанных участках.

Кроме того, для обеспечения дорожной безопасности и перенаправления транспортных потоков в центр города направлены дополнительные экипажи ГАИ.

В ГАИ также обратили внимание водителей на то, что во избежание заторов им следует исключить при передвижении прилегающие к месту происшествия улицы.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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На некоторых улицах в центре Минска временно полностью перекрыто движение транспорта из-за обрушения пешеходной части моста через ул. Немига. Об этом сообщает...
 
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