Из-за обрушения моста на Немиге перекрыто движение на некоторых улицах в центре Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

На некоторых улицах в центре Минска временно полностью перекрыто движение транспорта из-за обрушения пешеходной части моста через ул. Немига. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В настоящий момент перекрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках:

Участок ул. Максима Богдановича от ул. Янки Купалы до пр. Победителей;

Участок ул. Немига от ул. Городской Вал до пр. Победителей;

Участок ул. Ленина от ул. Интернациональной до ул. Немига;

Участок пр. Победителей от ул. Мельникайте до ул. Немига.

В ГАИ отметили, что в данный момент идет разработка альтернативной схемы движения, с учетом перераспределения маршрутов общественного транспорта, а также временных ограничений на указанных участках.

Кроме того, для обеспечения дорожной безопасности и перенаправления транспортных потоков в центр города направлены дополнительные экипажи ГАИ.

В ГАИ также обратили внимание водителей на то, что во избежание заторов им следует исключить при передвижении прилегающие к месту происшествия улицы.

Фото: БЕЛТА

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