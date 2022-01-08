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МИД: информации о пострадавших или задержанных в Казахстане белорусах не поступало

08.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД: информации о пострадавших или задержанных в Казахстане белорусах не поступало

Какой-либо информации о пострадавших либо задержанных в Казахстане гражданах Беларуси – нет. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси, передает БЕЛТА.

При этом в ведомстве отметили, что в настоящий момент за помощью в посольство Беларуси в Казахстане обратились порядка 30 человек. В основном они обращались с вопросами относительно отмены авиарейсов из Казахстана, а также переоформления и приобретения билетов в условиях отсутствия интернета. Также поступили обращения по поводу поиска родственников, которые не выходили на связь.

В ведомстве также напомнили, что в посольстве Беларуси в Казахстане в настоящий момент работает круглосуточная горячая линия по телефонам: + 7 777 870 84 38; + 7 7172 98 66 13.

Фото: БЕЛТА

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Какой-либо информации о пострадавших либо задержанных в Казахстане гражданах Беларуси – нет. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси, передает...
 
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