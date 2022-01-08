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Обрушение моста на Немиге: как изменились маршруты общественного транспорта?

08.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обрушение моста на Немиге: как изменились маршруты общественного транспорта?

В связи с работами по ликвидации последствий обрушения пешеходной части моста на пересечении ул. Немига и пр. Победителей изменились некоторые маршруты общественного транспорта в Минске. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает «Минсктранс».

Изменения затронули следующие автобусные маршруты:

Также организован временный автобусный маршрут 46Т «пл. Бангалор – пл. Богушевича». Следовать он будет по ул. Богдановича, ул. Янки Купалы, проспекту Независимости, ул. Городской Вал и ул. Немига.

Изменения затронут и некоторые троллейбусные маршруты:

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В связи с работами по ликвидации последствий обрушения пешеходной части моста на пересечении ул. Немига и пр. Победителей изменились некоторые маршруты...
 
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