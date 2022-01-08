На Немиге идет разбор завалов на обрушившемся путепроводе

Источник материала: ОНТ

В Минске идет разбор завалов обрушившейся пешеходной части путепровода через ул. Немигу. Видео с места инцидента опубликовал официальный Telegram-канал Мингорисполкома «Минск. Официально».

Как отмечается в сообщении, мост над Немигой был построен в 1962 году. Косметический ремонт на мосту проходил в 2017 году, тогда же там провели замену покрытий тротуаров, а также ограждений.

Напомним, обрушение пешеходной части моста произошло сегодня утром. По предварительной версии, произошло это из-за того, из-за проходящего неподалеку от него метро, а также из-за усталости конструкций, вызванной перепадами температур. В данный момент на месте происшествия также работает группа следователей. В результате инцидента никто не пострадал.

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