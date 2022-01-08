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Бесправник попытался дать взятку инспектору ДПС – теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы
Источник материала: ОНТ
В Белыничах мужчина, пойманный на вождении без наличия прав на управление автомобилем, попытался откупиться от инспектора ДПС взяткой. Об этом со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома
Инцидент произошел 1 января. Инспектор дорожно-патрульной службы остановил 37-летнего жителя Могилева. Как выяснилось, у мужчины не было прав на управление автомобилем. При этом сам бесправник решил откупиться от инспектора и предложил ему взятку. Инспектор предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки, однако мужчина вновь предложил правоохранителю деньги.
В итоге правонарушитель был задержан и ему грозит уголовная ответственность по ч.1 ст.431 Уголовного кодекса Беларуси, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.
Фото: БЕЛТА
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В Белыничах мужчина, пойманный на вождении без наличия прав на управление автомобилем, попытался откупиться от инспектора ДПС взяткой. Об этом со ссылкой на УВД...
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