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Теннисистка Александра Саснович вышла в финал турнира ВТА-250 в Мельбурне
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в финал турнира BTA-250 в австралийском Мельбурне. Об этом
Белоруска в полуфинальном поединке обыграла представительницу США Энн Ли (47 номер в таблице ВТА) со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.
В финале первенства Саснович встретится с Амандой Анисимовой (78 номер рейтинга) из США.
Фото: SB.BY
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в финал турнира BTA-250 в австралийском Мельбурне. Об этом сообщает БЕЛТА. Белоруска в полуфинальном поединке...
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