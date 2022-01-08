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Теннисистка Александра Саснович вышла в финал турнира ВТА-250 в Мельбурне

08.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Теннисистка Александра Саснович вышла в финал турнира ВТА-250 в Мельбурне

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в финал турнира BTA-250 в австралийском Мельбурне. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белоруска в полуфинальном поединке обыграла представительницу США Энн Ли (47 номер в таблице ВТА) со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

В финале первенства Саснович встретится с Амандой Анисимовой (78 номер рейтинга) из США.

Фото: SB.BY 

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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в финал турнира BTA-250 в австралийском Мельбурне. Об этом сообщает БЕЛТА. Белоруска в полуфинальном поединке...
 
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