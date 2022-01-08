Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Казахстане и странах ОДКБ в целом

Источник материала: ОНТ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента Республики Беларусь.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию в странах ОДКБ и Казахстане, в частности. Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили формат дальнейших переговоров глав государств-членов ОДКБ.

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