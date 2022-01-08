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10 января объявлено общенациональным днем траура в Казахстане

08.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 января объявлено общенациональным днем траура в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января общенациональным днем траура. Об этом со ссылкой на данные «Казинформ» сообщает БЕЛТА.

Фото: пресс-служба МИД РФ

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января общенациональным днем траура. Об этом со ссылкой на данные «Казинформ» сообщает БЕЛТА. Фото:...
 
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