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10 января объявлено общенациональным днем траура в Казахстане
Источник материала: ОНТ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января общенациональным днем траура. Об этом со ссылкой на данные «Казинформ»
Фото: пресс-служба МИД РФ
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января общенациональным днем траура. Об этом со ссылкой на данные «Казинформ» сообщает БЕЛТА. Фото:...
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