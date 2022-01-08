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От огнестрельного ранения в Алматы погиб ребенок
Источник материала: ОНТ
В ходе беспорядков в Алматы в Казахстане от огнестрельного ранения погиб ребенок. Об этом со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Казахстане
Трагедия произошла 5 января. Семейная пара прогуливалась со своими детьми, когда началась стрельба. Один из выстрелов стал для 11-летнего ребенка смертельным.
Кроме того, 7 января в одну из детских больниц города с тяжелыми огнестрельными ранениям был доставлен 15-летний подросток. Он ехал в машине с отцом, когда их авто попало под обстрел. В данный момент врачи борются за его жизнь.
Фото: БЕЛТА
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В ходе беспорядков в Алматы в Казахстане от огнестрельного ранения погиб ребенок. Об этом со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в...
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