От огнестрельного ранения в Алматы погиб ребенок

Источник материала: ОНТ

В ходе беспорядков в Алматы в Казахстане от огнестрельного ранения погиб ребенок. Об этом со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Казахстане сообщает ТАСС.

Трагедия произошла 5 января. Семейная пара прогуливалась со своими детьми, когда началась стрельба. Один из выстрелов стал для 11-летнего ребенка смертельным.

Кроме того, 7 января в одну из детских больниц города с тяжелыми огнестрельными ранениям был доставлен 15-летний подросток. Он ехал в машине с отцом, когда их авто попало под обстрел. В данный момент врачи борются за его жизнь.

Фото: БЕЛТА

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