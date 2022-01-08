ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От огнестрельного ранения в Алматы погиб ребенок

08.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

От огнестрельного ранения в Алматы погиб ребенок

В ходе беспорядков в Алматы в Казахстане от огнестрельного ранения погиб ребенок. Об этом со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Казахстане сообщает ТАСС.

Трагедия произошла 5 января. Семейная пара прогуливалась со своими детьми, когда началась стрельба. Один из выстрелов стал для 11-летнего ребенка смертельным.

Кроме того, 7 января в одну из детских больниц города с тяжелыми огнестрельными ранениям был доставлен 15-летний подросток. Он ехал в машине с отцом, когда их авто попало под обстрел. В данный момент врачи борются за его жизнь.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе беспорядков в Алматы в Казахстане от огнестрельного ранения погиб ребенок. Об этом со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В столичной квартире сожители организовали помещение для выращивания конопли
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by