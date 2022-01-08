Британский ученый назвал самые распространенные симптомы омикрон-штамма

Источник материала: ОНТ

Доктор Клэр Стивс из Великобритании рассказала о наиболее распространенных симптомах омикрон-штамма COVID-19, передает издание «Медик Форум».

В частности, специалист отмечает, что новый штамм, несмотря на большую по сравнению с другими вариантами заразность, симптоматически проявляется менее тяжело. К наиболее распространенным симптомам «омикрона» она отнесла головные боли, насморк и боль в горле.

При этом, по ее словам, для штамма характерны и более «традиционные» для COVID-19 симптомы. Такие, как ломота в теле, высокая температура, усталость, помутнение сознания и ночная потливость.

Напомним, ранее группа исследователей из США и Японии заявила о том, что вызванное «омикроном» заболевание протекает в менее тяжелой форме, нежели в случае с предыдущими версиями COVID-19. В частности, в ходе исследований выяснилось, что «омикрон» в большей степени поражает верхние дыхательные пути – нос и носоглотку, в то время как на легкие он воздействует в гораздо меньшей степени.

Фото: Freepik

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