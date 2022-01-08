В столичной квартире сожители организовали помещение для выращивания конопли

Источник материала: БелТА

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичного наркоконтроля задержали женщину (36 лет) и мужчину (34 года), которые организовали в квартире минчанки производство запрещенного зелья, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.

"По месту жительства обнаружены и изъяты полимерные горшки с коноплей, удобрения и различные приспособления для агротехники, а также трубки для курения и готовый наркотик", - рассказали в ведомстве.

Задержанные пояснили, что выращивали и изготавливали его для себя. Известно, что минчанка ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей за имущественные преступления.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-