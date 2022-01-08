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В столичной квартире сожители организовали помещение для выращивания конопли
Источник материала: БелТА
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичного наркоконтроля задержали женщину (36 лет) и мужчину (34 года), которые организовали в квартире минчанки производство запрещенного зелья, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.
"По месту жительства обнаружены и изъяты полимерные горшки с коноплей, удобрения и различные приспособления для агротехники, а также трубки для курения и готовый наркотик", - рассказали в ведомстве.
Задержанные пояснили, что выращивали и изготавливали его для себя. Известно, что минчанка ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей за имущественные преступления.
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-
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Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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