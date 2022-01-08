ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В столичной квартире сожители организовали помещение для выращивания конопли

08.01.2022 14:39 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичного наркоконтроля задержали женщину (36 лет) и мужчину (34 года), которые организовали в квартире минчанки производство запрещенного зелья, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.

"По месту жительства обнаружены и изъяты полимерные горшки с коноплей, удобрения и различные приспособления для агротехники, а также трубки для курения и готовый наркотик", - рассказали в ведомстве.

Задержанные пояснили, что выращивали и изготавливали его для себя. Известно, что минчанка ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей за имущественные преступления.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Немиге идет разбор завалов на обрушившемся путепроводе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by