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Мясные полуфабрикаты с недопустимыми добавками продавались в Могилевской области

08.01.2022 15:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мясные полуфабрикаты с недопустимыми добавками продавались в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

"Во время проверки одного из частных торговых унитарных предприятий на территории Могилевской области в продаже были обнаружены некачественные полуфабрикаты из мяса индейки торговой марки "Мироторг" российского производства", - отметили в Госстандарте.

В результате исследований было установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности. "При производстве указанной продукции применялась заявленная в маркировке недопустимая для этих изделий пищевая добавка - краситель аннато Е160b", - рассказали специалисты.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой продукции на территории страны.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой продукции на территории страны.
 
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