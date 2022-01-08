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Белорусские биатлонисты заняли 2-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира
Источник материала: ОНТ
Белорусские биатлонисты Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола завоевали второе место в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира, проходящего в Оберхофе (Германия). Об этом
Как сообщается, победителем в эстафете стала команда Норвегии.
Фото: Национальный Олимпийский комитет Беларуси
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Белорусские биатлонисты Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола завоевали второе место в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира,...
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