Белорусские биатлонисты заняли 2-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

Источник материала: ОНТ

Белорусские биатлонисты Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола завоевали второе место в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира, проходящего в Оберхофе (Германия). Об этом сообщает БЕЛТА.

Как сообщается, победителем в эстафете стала команда Норвегии.

Фото: Национальный Олимпийский комитет Беларуси

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