Мать привезла сына на сдачу теста на COVID-19 в багажнике: теперь ей выдвинули обвинения

Источник материала: ОНТ

В США женщина привезла собственного сына на тестирование на COVID-19 в багажнике своего автомобиля. Теперь против нее выдвинули обвинения. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Согласно опубликованной информации, 3 января женщина привезла сына в пункт тестирования на COVID-19. Вскоре после этого окружной директор службы здравоохранения Бевин Гордон, опрашивавшая водителей в очереди на тестирование, сообщила полиции, что одна из женщин привезла сына в багажнике своего авто.

42-летняя Сара Бим рассказала служащей, что ей надо проверить состояние ребенка, а потом добавила, что он находится в ее багажнике. Оправдать это она попыталась тем, что ранее у ее сына якобы был выявлен вирус, поэтому, опасаясь заразиться, она постаралась максимально изолировать его на время поездки.

Гордон потребовала открыть багажник и, убедившись, что он действительно находится там, заявила Саре, что пройти тестирование ее сын сможет только переместившись на заднее сидение автомобиля. После этого чиновник позвонила в полицию, однако вернувшись, она обнаружила, что мальчик уже сидит на заднем сидении. Впрочем, момент, когда он выбирался из багажника и садился в машину, попал на камеры наблюдения.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Они провели расследование, итогом которого стал ордер на арест – женщину обвинили в создании ситуации, угрожающей ребенку. К слову, 42-летняя американка работает учительницей в школе. После инцидента ее отправили в административный отпуск, который, как правило, в США предшествует увольнению.

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