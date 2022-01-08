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Горремавтодор: причиной обвала моста на Немиге могло стать старение железобетонных конструкций
Источник материала: ОНТ
Предварительной причиной обвала пешеходной части моста через ул. Немигу в центре Минска является старение железобетонных конструкций. Об этом рассказал генеральный директор ГПО «Горремавтодор Миногорисполкома» Денис Глинский,
Руководитель Горремавтодора отметил, что в данный момент планируется демонтаж путепровода. Параллельно с этим будет идти проектирование строительства нового. «Мы сегодня пересматриваем все объекты в Минске», – резюмировал Глинский.
Напомним, как сообщалось ранее, мост над ул. Немига был спроектирован и построен в 1962 году. С тех пор он пережил всего один косметический ремонт в 2017 году.
Фото: БЕЛТА
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Предварительной причиной обвала пешеходной части моста через ул. Немигу в центре Минска является старение железобетонных конструкций. Об этом рассказал...
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