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Горремавтодор: причиной обвала моста на Немиге могло стать старение железобетонных конструкций

08.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Горремавтодор: причиной обвала моста на Немиге могло стать старение железобетонных конструкций

Предварительной причиной обвала пешеходной части моста через ул. Немигу в центре Минска является старение железобетонных конструкций. Об этом рассказал генеральный директор ГПО «Горремавтодор Миногорисполкома» Денис Глинский, передает БЕЛТА.

Руководитель Горремавтодора отметил, что в данный момент планируется демонтаж путепровода. Параллельно с этим будет идти проектирование строительства нового. «Мы сегодня пересматриваем все объекты в Минске», – резюмировал Глинский.

Напомним, как сообщалось ранее, мост над ул. Немига был спроектирован и построен в 1962 году. С тех пор он пережил всего один косметический ремонт в 2017 году.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Предварительной причиной обвала пешеходной части моста через ул. Немигу в центре Минска является старение железобетонных конструкций. Об этом рассказал...
 
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