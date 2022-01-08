Нутрициолог рассказала о пользе красной рыбы

Источник материала: ОНТ

Красная рыба благодаря высокому содержанию полезных жиров способствует улучшению обмена веществ, укрепляет стенки сосудов, а также же нормализует артериальное давление, снижая таким образом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала нутрициолог Алена Степанова.

Как отметила специалист, красная рыба в довесок к остальным полезным свойствам обладает высоким содержанием витамина Е, способствующего улучшению зрения. Однако, несмотря на всю пользу данного продукта, вводить его в рацион следует осторожно. Особую осторожность следует проявить в случае наличия пищевой непереносимости, проблем с печенью и желчным пузырем.

Кроме того, специалист обратила внимание на то, для сохранения полезных свойств рыбу стоит готовить на пару, отваривать или тушить. Но не жарить. При этом лучше всего употреблять ее на ужин.

Также Степанова рассказа и о том, как проверить свежий продукт или нет. Так, бледноватый окрас указывает на то, что срок годности уже истек. Впрочем, опасаться стоит и слишком яркого цвета, который может говорить о том, что в корм, которым рыба питалась, добавляли красители.

Фото: Freepik

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