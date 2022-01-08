Источник материала: БелТА

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки на пожарах погибли три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Огородники Слуцкого района Минской области поступило диспетчерам 7 января в 8.06. На пожаре обнаружили погибшего хозяина дома 1968 года рождения", - отметили в МЧС.

В этот день стало известно о еще одном возгорании в жилом доме в деревне Шупейки Светлогорского района Гомельской области. Обнаружен погибший хозяин 1961 года рождения.

Ночью 8 января, в 00.38 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Селявичи Барановичского района Брестской области. В огне погиб хозяин 1967 года рождения. Благодаря сработавшему автономному пожарному извещателю была спасена гражданка 1983 года рождения, которая проживала вместе с погибшим.

Причины инцидентов устанавливаются.-0-