Источник материала: БелТА

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе автомобиль сбил пешехода: мужчина скончался в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

"6 января около 18.00 38-летний водитель автомобиля Renault Megane Scenic совершил наезд на движущегося по краю проезжей части дороги пешехода 1980 года рождения. Авария произошла на автодороге Р14 Полоцк - Браслав вблизи деревни Островщина Полоцкого района", - рассказали в ГАИ.

С места ДТП пешеход был госпитализирован. Позже он скончался в учреждении здравоохранения.

Госавтоинспекция напоминает, что двигаться нужно по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их отсутствии - по обочине. В случае отсутствия указанных элементов дороги или невозможности движения пешеходов по ним допускается движение пешехода по краю ее проезжей части навстречу движению транспортных средств. При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающими элементами.-0-