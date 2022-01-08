Обрушение моста на Немиге: причины, движение транспорта и когда возведут новый путепровод?

Источник материала: ОНТ

ЧП этой ночью случилось в самом сердце Минска. На Немиге рухнула часть пешеходного моста. Пострадавших нет. На месте работают сразу несколько служб.

Алена Красноносова, корреспондент: «Периметр обтянут оранжевой лентой, выставлены специальные ограждения. Прямо за моей спиной экскаватор убирает бетонные руины. К этому часу их уже осталось немного. Службы сработали оперативно. Техника здесь с раннего утра – первые экскаваторы и погрузчики прибыли уже в четыре часа».

Обрушение части путепровода на проспекте Победителей случилось около трех часов ночи. Позднее время позволило избежать жертв и пострадавших. На место оперативно прибыли все экстренные службы: спасатели, скорая помощь, милиция.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС: «Спасателям поступило сообщение об обрушении моста через улицу Немига. На место выехали подразделения МЧС. Выяснилось, что произошло обрушение пешеходной части путепровода. На месте была создана комиссия по ЧС, которая в свою очередь приняла управленческое решение, правела заседание и определила меры, чтобы обеспечить безопасное движение».

Пострадавшую конструкцию оградили. Ограничили движение транспорта . Водителей просят учитывать эту информацию. По предварительным данным, причина ЧП – усталость конструкций из-за скачков температуры и работы метро, которое расположено поблизости. Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливает Следственный комитет. Работы по демонтажу старого и строительству нового моста будут вестись круглосуточно.

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского горисполкома: «Организована рабочая группа. Мы разработали новую схему организации дорожного движения. В ближайшее время мы ее опубликуем. Задача – в течение недели демонтировать весь путепровод. И, соответственно, приступить к строительству нового. Ведем процесс параллельно – проектирования и строительства, чтобы выполнить работы в кратчайшие сроки. Предварительно, эта работа займет несколько месяцев».

Сразу же после ЧП для безопасности людей закрыли некоторые выходы из метро. Но станция работает в штатном порядке и принимает пассажиров. Им рекомендуют воспользоваться другими выходами. Но это не самое большое неудобство. Сейчас выходные, движение в городе не такое оживлённое, а вот в начале рабочей недели, вероятно, будут пробки.

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