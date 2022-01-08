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Умер знаменитый штангист, победитель Олимпиады 1980 года
Источник материала: ОНТ
Стало известно о смерти олимпийского чемпиона 1980 года по тяжелой атлетике Виктора Мазина, ему было 67 лет. Об этом
Виктор Мазин родился в селе Черновские Копи Читинской области в 1954 году. Получив образование в профтехучилище, он пошел работать в шахте. Увлекавшийся с детства спортом, Виктор Мазин участвовал во всесоюзных соревнованиях по тяжелой атлетике. Он выиграл Кубок СССР 1978 года, стал вторым на VII летней Спартакиаде народов СССР, а в 1980 году его знали уже как чемпиона страны.
В 1980 году Мазин выиграл Олимпиаду в Москве и чемпионат мира во время Игр в весовой категории до 60 кг. Этот спортсмен установил олимпийский рекорд в рывке (130 кг), а также новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса (290 кг).
Фото: pixabay
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Стало известно о смерти олимпийского чемпиона 1980 года по тяжелой атлетике Виктора Мазина, ему было 67 лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Федерации...
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