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Снегопады и наводнения обрушились на США: один человек погиб, идет эвакуация населения
Источник материала: ОНТ
Зимний шторм обрушился на США. Пока восток засыпает снегом, западные штаты в плену наводнений.
В Вашингтоне затоплены улицы и главные транспортные магистрали. Наводнение затронуло большие районы на западе штата. Известно об одном погибшем, которого с автомобилем смыло потоком воды. Транспортное средство до сих пор не найдено. Людей из зоны бедствий эвакуируют. Заблокированы несколько крупных автодорог.
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Зимний шторм обрушился на США. Пока восток засыпает снегом, западные штаты в плену наводнений. В Вашингтоне затоплены улицы и главные транспортные магистрали....
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