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Снегопады и наводнения обрушились на США: один человек погиб, идет эвакуация населения

08.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снегопады и наводнения обрушились на США: один человек погиб, идет эвакуация населения

Зимний шторм обрушился на США. Пока восток засыпает снегом, западные штаты в плену наводнений.

В Вашингтоне затоплены улицы и главные транспортные магистрали. Наводнение затронуло большие районы на западе штата. Известно об одном погибшем, которого с автомобилем смыло потоком воды. Транспортное средство до сих пор не найдено. Людей из зоны бедствий эвакуируют. Заблокированы несколько крупных автодорог.

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Зимний шторм обрушился на США. Пока восток засыпает снегом, западные штаты в плену наводнений. В Вашингтоне затоплены улицы и главные транспортные магистрали....
 
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