|
В Чили протесты закончились столкновениями с полицией, есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
Череда протестов в Чили. Очередные митинги переросли в столкновения с полицией. Сообщается о раненых с двух сторон.
В этот раз протестный бунт возник на фоне проведения тендеров на добычу лития. Уходящий с поста президента Себастьян Пиньера намерен дать частному бизнесу право добывать 400 000 тонн дорогостоящего металла.
С этими планами не согласен народ Чили и новоизбранный президент страны Габриэль Борич, который вступит в должность в марте. Он выступает за национализацию всех природных ресурсов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Череда протестов в Чили. Очередные митинги переросли в столкновения с полицией. Сообщается о раненых с двух сторон. В этот раз протестный бунт возник на фоне...
|
Архив (Разное)