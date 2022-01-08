В Чили протесты закончились столкновениями с полицией, есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Череда протестов в Чили. Очередные митинги переросли в столкновения с полицией. Сообщается о раненых с двух сторон.

В этот раз протестный бунт возник на фоне проведения тендеров на добычу лития. Уходящий с поста президента Себастьян Пиньера намерен дать частному бизнесу право добывать 400 000 тонн дорогостоящего металла.

С этими планами не согласен народ Чили и новоизбранный президент страны Габриэль Борич, который вступит в должность в марте. Он выступает за национализацию всех природных ресурсов.

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