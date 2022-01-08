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Ситуация в Казахстане: волна насилия пошла на спад, задержан экс-председатель Комитета нацбезопасности

08.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация в Казахстане: волна насилия пошла на спад, задержан экс-председатель Комитета нацбезопасности

10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по жертвам беспорядков. Ситуация остаётся напряжённой, но контролируемой. Создан контртеррористический штаб, он координирует спецоперацию, которая продолжается в ряде крупных городов. В Алматы горожане помогают полиции выявлять подозрительных людей. Преступники прячутся в скверах и парках. Время от времени в городе слышны выстрелы.

За участие в беспорядках и причастность к терактам арестованы почти 4,5 тысячи человек, среди них есть иностранные граждане. Ищут и тех, кто способствовал бесчинствам – так задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов. Его подозревают в государственной измене. Возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках, начато досудебное расследование по случаям совершения актов терроризма. Продолжается информационное противостояние. Координаторы беспорядков распространили слухи, что якобы в Алматы отравлен водопровод. Эта информация не подтвердилась. В то же время на одной СТО найден склад с оружием – патроны, боеприпасы, а также имущество, похищенное в мародерских налётах. Передвижение по городу по-прежнему затруднено, общественный транспорт не работает. За ситуацией следят военные.

Нарушена и работа инфраструктуры – периодически не работает интернет и мобильная связь, в Алматы закрыты крупные магазины, автозаправки. В небольших торговых точках в одни руки выдают не более двух буханок хлеба. Экс-президент Нурсултан Назарбаев призвал нацию сплотиться вокруг нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Одно из его последних решений – укрепление границы, чтобы не допустить прибытия в страну террористов-наёмников. Появились и первые оценки причинённого ущерба. Он превышает 200 миллионов долларов, а на восстановление бизнеса и объектов инфраструктуры уйдут годы.

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10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по жертвам беспорядков. Ситуация остаётся напряжённой, но контролируемой. Создан контртеррористический...
 
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