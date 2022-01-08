ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Токаев предложил провести онлайн-саммит ОДКБ и провел телефонные переговоры с Лукашенко

08.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Токаев предложил провести онлайн-саммит ОДКБ и провел телефонные переговоры с Лукашенко

Политические усилия, направленные на стабилизацию ситуации в Казахстане, приносят результат. Волну неконтролируемого насилия удалось остановить. Конституционный порядок восстановлен в большинстве казахстанских городов. В страну продолжают прибывать коллективные силы ОДКБ.

И Минск вновь сыграл важную роль в миротворческом процессе, показав себя надёжным союзником по интеграции. Сегодня утром в телефонном разговоре Президент Казахстана подробно проинформировал Президента Беларуси о ситуации в республике. Александр Лукашенко обсудил с Касым-Жомартом Токаевым динамику развития обстановки в Казахстане в ближайшее время, действия сил ОДКБ по её стабилизации, а также вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран. Состоялся и ещё один телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. А также формат дальнейших переговоров глав государств Организации Договора о коллективной безопасности.

С инициативой провести онлайн-саммит ОДКБ выступил президент Казахстана. Плотность политических контактов последних дней показывает, какие усилия партнёры по ОДКБ прилагают для разрешения конфликта. Накануне Александр Лукашенко провёл телефонные разговоры с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Беларуси находится в постоянном контакте с российским коллегой. А также подробно обсудил положение дел с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Политики подробно погружены в ситуацию и плотно работают над урегулированием конфликта. Союзники Казахстана – главным образом, Беларусь и Россия – пытаются помочь всеми силами. Миротворческий контингент – это не только выполнение обязательств по Договору о коллективной безопасности, это рука помощи близкому народу, подчёркивает Александр Лукашенко. Накануне в светлый день Рождества Президент объяснил, зачем в Казахстан отправились миротворцы.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политические усилия, направленные на стабилизацию ситуации в Казахстане, приносят результат. Волну неконтролируемого насилия удалось остановить....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Полоцком районе автомобиль сбил пешехода, мужчина скончался в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by