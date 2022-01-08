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Токаев предложил провести онлайн-саммит ОДКБ и провел телефонные переговоры с Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Политические усилия, направленные на стабилизацию ситуации в Казахстане, приносят результат. Волну неконтролируемого насилия удалось остановить. Конституционный порядок восстановлен в большинстве казахстанских городов. В страну продолжают прибывать коллективные силы ОДКБ.
И Минск вновь сыграл важную роль в миротворческом процессе, показав себя надёжным союзником по интеграции. Сегодня утром в телефонном разговоре Президент Казахстана подробно проинформировал Президента Беларуси о ситуации в республике. Александр Лукашенко
С инициативой провести онлайн-саммит ОДКБ выступил президент Казахстана. Плотность политических контактов последних дней показывает, какие усилия партнёры по ОДКБ прилагают для разрешения конфликта. Накануне Александр Лукашенко провёл телефонные разговоры с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Беларуси находится в постоянном контакте с российским коллегой. А также подробно
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Политические усилия, направленные на стабилизацию ситуации в Казахстане, приносят результат. Волну неконтролируемого насилия удалось остановить....
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