Токаев предложил провести онлайн-саммит ОДКБ и провел телефонные переговоры с Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Политические усилия, направленные на стабилизацию ситуации в Казахстане, приносят результат. Волну неконтролируемого насилия удалось остановить. Конституционный порядок восстановлен в большинстве казахстанских городов. В страну продолжают прибывать коллективные силы ОДКБ.

И Минск вновь сыграл важную роль в миротворческом процессе, показав себя надёжным союзником по интеграции. Сегодня утром в телефонном разговоре Президент Казахстана подробно проинформировал Президента Беларуси о ситуации в республике. Александр Лукашенко обсудил с Касым-Жомартом Токаевым динамику развития обстановки в Казахстане в ближайшее время, действия сил ОДКБ по её стабилизации, а также вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран. Состоялся и ещё один телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. А также формат дальнейших переговоров глав государств Организации Договора о коллективной безопасности.

С инициативой провести онлайн-саммит ОДКБ выступил президент Казахстана. Плотность политических контактов последних дней показывает, какие усилия партнёры по ОДКБ прилагают для разрешения конфликта. Накануне Александр Лукашенко провёл телефонные разговоры с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Беларуси находится в постоянном контакте с российским коллегой. А также подробно обсудил положение дел с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Политики подробно погружены в ситуацию и плотно работают над урегулированием конфликта. Союзники Казахстана – главным образом, Беларусь и Россия – пытаются помочь всеми силами. Миротворческий контингент – это не только выполнение обязательств по Договору о коллективной безопасности, это рука помощи близкому народу, подчёркивает Александр Лукашенко. Накануне в светлый день Рождества Президент объяснил, зачем в Казахстан отправились миротворцы .

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