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Глава МЧС рассказал о том, как прошла новогодняя ночь в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Какой была новогодняя ночь, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский в эфире стрима «Главный. Тур».
Вадим Синявский предоставил печальную статистику – 12 погибших по вышесказанным причинам за два дня.
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Какой была новогодняя ночь, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский в эфире стрима «Главный. Тур». Вадим Синявский предоставил...
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