Глава МЧС рассказал о том, как прошла новогодняя ночь в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Какой была новогодняя ночь, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский в эфире стрима «Главный. Тур».





Вадим Синявский предоставил печальную статистику – 12 погибших по вышесказанным причинам за два дня.

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