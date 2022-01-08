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Воскресенский о референдуме по Конституции и ВНС: люди боятся разбалансировки власти
Источник материала: ОНТ
Директор Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube рассказал о том, какие пункты и тезисы проекта обновленной Конституции наиболее часто обсуждают в белорусском обществе.
Директор Круглого стола демократических сил добавил, что Президентом должен быть лидер, который не боится ответственности. Этот вопрос вызывает горячие дискуссии у тех, кто интересуется конституционной реформой.
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Директор Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube рассказал о том, какие пункты и тезисы проекта обновленной...
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