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Воскресенский о референдуме по Конституции и ВНС: люди боятся разбалансировки власти

08.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Воскресенский о референдуме по Конституции и ВНС: люди боятся разбалансировки власти

Директор Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube рассказал о том, какие пункты и тезисы проекта обновленной Конституции наиболее часто обсуждают в белорусском обществе.

Директор Круглого стола демократических сил добавил, что Президентом должен быть лидер, который не боится ответственности. Этот вопрос вызывает горячие дискуссии у тех, кто интересуется конституционной реформой.


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Директор Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube рассказал о том, какие пункты и тезисы проекта обновленной...
 
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