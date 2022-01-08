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Будет ли введена административная ответственность за выход на лед водоемов? Отвечает министр МЧС Вадим Синявский
Источник материала: ОНТ
Министр МЧС Беларуси Вадим Синявский в эфире
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Будет ли введена административная ответственность за выход на лед водоемов? Отвечает министр МЧС Вадим Синявский
Министр МЧС Беларуси Вадим Синявский в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube рассказал, будет ли в нашей стране введена административная ответственность за выход на...
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