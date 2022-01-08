Будет ли введена административная ответственность за выход на лед водоемов? Отвечает министр МЧС Вадим Синявский

Источник материала: ОНТ

Министр МЧС Беларуси Вадим Синявский в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube рассказал, будет ли в нашей стране введена административная ответственность за выход на лед водоемов.

Вадим Синявский: «Какая бы ответственность не наступала, к сожалению, люди как курили, так и курят, как пили, так и выпивают. Точно так же, к сожалению, выходят и на лед. В декабре, как бы трагически это не звучало, 22 человека погибло в результате утопления. Сегодня белорусские спасатели ежедневно, 23 водолаза, проводят поисковые работы, отыскивая двух мальчишек, которые утонули в Новополоцке. Катаясь на тюбингах, скатились, течение затянуло их под воду. Кому это объяснишь? Разве можно объяснить эту трагедию родителям? Они с надеждой выходят на этот берег и вместе с нашими спасателями пытаются, теплится какая-то надежда в их душах и сердцах. Мы туда выезжали, первый заместитель министра выезжал, проводили мероприятия. В невыносимых условиях работают подводники, чтобы отыскать этих парней. Поэтому, какая бы ответственность ни была… Буквально несколько лет назад пытались ввести административную ответственность, но, к сожалению, не была она [инициатива] поддержана на высоком уровне. Здесь, все-таки нужно говорить о собственном отношении к этому льду, к рыбалке, к выходу на безопасный лед. Об этом нужно говорить. Спокойно, уравновешенно людям рассказывать, что это не безопасно».





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