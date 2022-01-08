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«Лучше тысяча синяков, чем тысяча убитых»: Воскресенский поблагодарил Лукашенко за спасение Беларуси

08.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Лучше тысяча синяков, чем тысяча убитых»: Воскресенский поблагодарил Лукашенко за спасение Беларуси

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский выразил благодарность Президенту Беларуси Александру Лукашенко за решительность и сохранение Беларуси. Соответствующие слова прозвучали в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube.

Юрий Воскресенский: «Лучше тысяча синяков, чем тысяча убитых. Это не просто спасибо, это благодарность за то, что страна сохранена, сохранены ее независимость и суверенитет».


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Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский выразил благодарность Президенту Беларуси Александру...
 
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