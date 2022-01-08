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«Лучше тысяча синяков, чем тысяча убитых»: Воскресенский поблагодарил Лукашенко за спасение Беларуси
Источник материала: ОНТ
Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский выразил благодарность Президенту Беларуси Александру Лукашенко за решительность и сохранение Беларуси. Соответствующие слова прозвучали в эфире
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«Лучше тысяча синяков, чем тысяча убитых»: Воскресенский поблагодарил Лукашенко за спасение Беларуси
Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский выразил благодарность Президенту Беларуси Александру...
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