«Лучше тысяча синяков, чем тысяча убитых»: Воскресенский поблагодарил Лукашенко за спасение Беларуси

Источник материала: ОНТ

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский выразил благодарность Президенту Беларуси Александру Лукашенко за решительность и сохранение Беларуси. Соответствующие слова прозвучали в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube.

Юрий Воскресенский: «Лучше тысяча синяков, чем тысяча убитых. Это не просто спасибо, это благодарность за то, что страна сохранена, сохранены ее независимость и суверенитет».





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