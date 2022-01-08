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Воскресенский: Токаев повел себя, как Президент Лукашенко, не покинул столицу Казахстана
Источник материала: ОНТ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в непростой для страны период повел себя правильно, не покинул столицу Казахстана. Так же в августе 2020 года вел себя и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом в эфире
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в непростой для страны период повел себя правильно, не покинул столицу Казахстана. Так же в августе 2020 года вел себя и...
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