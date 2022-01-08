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Воскресенский: Токаев повел себя, как Президент Лукашенко, не покинул столицу Казахстана

08.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Воскресенский: Токаев повел себя, как Президент Лукашенко, не покинул столицу Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в непростой для страны период повел себя правильно, не покинул столицу Казахстана. Так же в августе 2020 года вел себя и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube заявил директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.

Юрий Воскресенский: «Токаев повел себя так, как Президент Лукашенко. И, наверняка, с его совета. Ведь первым, кто позвонил Токаеву, был именно Президент Лукашенко. Он взял всю ответственность на себя, он не покинул столицу Казахстана. И он тут же, одновременно с тем, что продемонстрировал жесткость, он тут же сказал: ребята, все решим, обо всем договоримся. [Это было обращение] к тем небольшим частям протестующих, которые еще остались, чтобы вычленить их от криминального элемента. Криминалу – то, что он заслуживает, а людям, которые вышли в первые дни, он сказал, что все вопросы будем решать».


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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в непростой для страны период повел себя правильно, не покинул столицу Казахстана. Так же в августе 2020 года вел себя и...
 
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