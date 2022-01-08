Эксперты о вводе миротворцев в Казахстан: В этом и проявляется зрелость ОДКБ

Источник материала: ОНТ

Стратегически важные объекты охраняют миротворцы ОДКБ, в том числе из Беларуси. Их оперативное прибытие во многом помогло восстановить порядок. О важности и своевременности такого решения говорят аналитики.

Вадим Боровик, политолог: «Беларусь отправляет свои силы в Казахстан исключительно с целью мирного урегулирования той ситуации чрезвычайной, которая случилась в Казахстане и угрожает безопасности, стабильности всего региона, может "поджечь" Центральную Азию. Это несёт угрозу не только Казахстану, но и России. Мы понимаем, что определённые силы на Западе заинтересованы дестабилизировать Россию. С этой целью устраивали провокации и в Украине, и в Беларуси, добрались до Казахстана. Мы выполняем свои обязательства в рамках Договора о коллективной безопасности. Мы должны понимать, что в этом и проявляется зрелость такой организации, как ОДКБ».

Алексей Ильяшевич, политический обозреватель портала Rubaltic.ru: «Поджоги административных зданий, массовая бойня – с одной стороны, это все видели. В Беларуси до такого, конечно, не доходили. В Украине, если брать последние дни Майдана, там тоже была бойня… Это не протесты, это развязывание гражданской войны. Поэтому, когда такая попытка происходит, со стороны союзников России и ОДКБ, приходит очень жесткая реакция».





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