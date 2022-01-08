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Алексей Протас отдал голевой пас в игре «Вашингтона» проиграл «Сент-Луиса» в НХЛ

08.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алексей Протас отдал голевой пас в игре «Вашингтона» проиграл «Сент-Луиса» в НХЛ

Результативные действия Алексея Протаса не помогли «Вашингтону» в матче против «Сент-Луиса» в чемпионате НХЛ.

В первом периоде белорус ассистировал Даниэлю Cпронгу, который открыл счет. Для «кэпиталз» все начиналось достаточно неплохо. Но в итоге эта шайба стала единственной в матче для Овечкина и его команды. «Сент-Луис» победил – 5:1.

В общей сложности Протас провел на площадке 13 минут 24 секунды, применил один силовой прием, выиграл одно из трех вбрасываний и завершил матч с показателем полезности +1. В нынешнем сезоне в активе нашего нападающего 7 очков в 23 матчах.

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Результативные действия Алексея Протаса не помогли «Вашингтону» в матче против «Сент-Луиса» в чемпионате НХЛ. В первом периоде белорус ассистировал Даниэлю...
 
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