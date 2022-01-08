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В Туркменистане потушат кратер «Врата ада», который горел 50 лет

08.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Туркменистане потушат кратер «Врата ада», который горел 50 лет

Горящий полсотни лет знаменитый кратер в Туркменистане потушат. Соответствующее распоряжение остановить утечку и возгорание газа отдал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом пишет Turkmenportal.

Этот газовый кратер – местная достопримечательность, которая появилась в регионе Дарваза в 1970-е годы. Это место привлекает туристов, однако вместе с тем газ вредит здоровью людей и окружающей среде.

Президент Туркменистана во время заседания Кабмина поручил принять меры для предотвращения возгорания. К этой проблеме привлекут ученых.

Фото: Wikimedia Commons, Tormod Sandtorv

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Горящий полсотни лет знаменитый кратер в Туркменистане потушат. Соответствующее распоряжение остановить утечку и возгорание газа отдал президент страны...
 
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