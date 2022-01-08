Источник материала: ОНТ

Ее героини всегда запоминающиеся, романтичные, трогательные и очень искренние. Актриса театра и кино Марина Неёлова отмечает 75-летний юбилей.





Ее театральный дар проявился в ранние годы. После школы, пройдя конкурс в сотню человек на место, она поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кино. И уже студенткой третьего курса вошла в большой кинематограф. «Монолог» приковал к экранам советских людей. Также среди самых известных фильмов с её участием – «Осенний марафон», «Ты у меня одна», «Дамы приглашают кавалеров». С восторгом принимает её и театральный зритель. В «Современнике», в котором актриса служит почти полвека, она сыграла более 30 ярких ролей. С юбилеем актрису Марину Неёлову поздравил Александр Лукашенко.

ФОТО: vk.com/theatresovremennik

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