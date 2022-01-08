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Российский боксер умер после тяжелого удара в голову на соревнованиях
Источник материала: ОНТ
В Тольятти (Россия) умер боксер из Новосибирска Арест Саакян, который 26 декабря 2021 года получил травму на турнире «Короли нокаутов». О смерти спортсмена в Instagram
26-летний атлет впал в кому после полученного на соревнованиях удара. У Ареста диагностировали отек головного мозга. Он провел в коме 10 дней и скончался, не приходя в сознание.
Фото: instagram.com/svetlana__petrosyan
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В Тольятти (Россия) умер боксер из Новосибирска Арест Саакян, который 26 декабря 2021 года получил травму на турнире «Короли нокаутов». О смерти спортсмена...
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