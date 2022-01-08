Российский боксер умер после тяжелого удара в голову на соревнованиях

Источник материала: ОНТ

В Тольятти (Россия) умер боксер из Новосибирска Арест Саакян, который 26 декабря 2021 года получил травму на турнире «Короли нокаутов». О смерти спортсмена в Instagram рассказала его сестра.

26-летний атлет впал в кому после полученного на соревнованиях удара. У Ареста диагностировали отек головного мозга. Он провел в коме 10 дней и скончался, не приходя в сознание.

Фото: instagram.com/svetlana__petrosyan

Подписывайтесь на нас в Telegram