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Российский боксер умер после тяжелого удара в голову на соревнованиях

08.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский боксер умер после тяжелого удара в голову на соревнованиях

В Тольятти (Россия) умер боксер из Новосибирска Арест Саакян, который 26 декабря 2021 года получил травму на турнире «Короли нокаутов». О смерти спортсмена в Instagram рассказала его сестра.

26-летний атлет впал в кому после полученного на соревнованиях удара. У Ареста диагностировали отек головного мозга. Он провел в коме 10 дней и скончался, не приходя в сознание.

Фото: instagram.com/svetlana__petrosyan

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В Тольятти (Россия) умер боксер из Новосибирска Арест Саакян, который 26 декабря 2021 года получил травму на турнире «Короли нокаутов». О смерти спортсмена...
 
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