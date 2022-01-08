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Национальная школа красоты планирует открывать региональные представительства

08.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Национальная школа красоты планирует открывать региональные представительства

В Национальной школе красоты планируют открытие представительств в регионах. Об этом сообщила в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube директор организации Божена Еремич.

«Мы планируем расширяться и базироваться в других регионах и в областях. То есть открывать отделения, представительства Национальной школы красоты», – поделилась Божена Еремич.

Также она анонсировала, что 26 января состоится кастинг в Национальной школе красоты, при этом есть возможность поступить на одно из 25 бюджетных мест.


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В Национальной школе красоты планируют открытие представительств в регионах. Об этом сообщила в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube директор организации Божена...
 
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