Гомельские команды БЧ и ВРЗ сыграют в финале Кубка Беларуси по мини-футболу

Источник материала: ОНТ

В Кубке Беларуси по мини-футболу будет гомельский финал. Две команды из этого города БЧ и ВРЗ поспорят за трофей завтра.

Сегодня БЧ достаточно легко победил гродненское «Динамо», встреча завершилась со счетом 7:2. Такое весомое преимущество «железнодорожники» добыли в конце матча, когда реализовали три 9-метровых удара. Еще один гол залетел в пустые ворота. Хет-трик в составе победителей оформил Арчил Себискверадзе. Во втором полуфинале ВРЗ разгромил клуб «Борисов-900» со счетом 10:0. Также отметим, что именно футболисты ВРЗ – действующие обладатели трофея. Финальный матч турнира пройдет завтра во Дворце спорта «Уручье» и начнется в 17:30.

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