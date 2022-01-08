ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомельские команды БЧ и ВРЗ сыграют в финале Кубка Беларуси по мини-футболу

08.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гомельские команды БЧ и ВРЗ сыграют в финале Кубка Беларуси по мини-футболу

В Кубке Беларуси по мини-футболу будет гомельский финал. Две команды из этого города БЧ и ВРЗ поспорят за трофей завтра.

Сегодня БЧ достаточно легко победил гродненское «Динамо», встреча завершилась со счетом 7:2. Такое весомое преимущество «железнодорожники» добыли в конце матча, когда реализовали три 9-метровых удара. Еще один гол залетел в пустые ворота. Хет-трик в составе победителей оформил Арчил Себискверадзе. Во втором полуфинале ВРЗ разгромил клуб «Борисов-900» со счетом 10:0. Также отметим, что именно футболисты ВРЗ – действующие обладатели трофея. Финальный матч турнира пройдет завтра во Дворце спорта «Уручье» и начнется в 17:30.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кубке Беларуси по мини-футболу будет гомельский финал. Две команды из этого города БЧ и ВРЗ поспорят за трофей завтра. Сегодня БЧ достаточно легко победил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Актриса театра и кино Марина Неёлова отмечает 75-летний юбилей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by