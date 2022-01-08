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Погода в областных центрах Беларуси на неделю 10 по 16 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

08.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси на неделю 10 по 16 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

На предстоящей неделе морозы в Беларуси усилятся – температура понизится до нормы. Временами будет сыпать снег, солнце при этом будет пытаться проглядывать сквозь облака. Подробнее о погоде в областных центрах Беларуси рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ.

Погода в Бресте на неделю 10 по 16 января:


Погода в Витебске на неделю 10 по 16 января:


Погода в Гомеле на неделю 10 по 16 января:


Погода в Гродно на неделю 10 по 16 января:


Погода в Могилеве на неделю 10 по 16 января:


Погода в Минске на неделю 10 по 16 января:


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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На предстоящей неделе морозы в Беларуси усилятся – температура понизится до нормы. Временами будет сыпать снег, солнце при этом будет пытаться проглядывать...
 
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