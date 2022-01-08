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Погода в областных центрах Беларуси на неделю 10 по 16 января. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
На предстоящей неделе морозы в Беларуси усилятся – температура понизится до нормы. Временами будет сыпать снег, солнце при этом будет пытаться проглядывать сквозь облака. Подробнее о погоде в областных центрах Беларуси рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ.
Погода в Бресте на неделю 10 по 16 января:
Погода в Витебске на неделю 10 по 16 января:
Погода в Гомеле на неделю 10 по 16 января:
Погода в Гродно на неделю 10 по 16 января:
Погода в Могилеве на неделю 10 по 16 января:
Погода в Минске на неделю 10 по 16 января:
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На предстоящей неделе морозы в Беларуси усилятся – температура понизится до нормы. Временами будет сыпать снег, солнце при этом будет пытаться проглядывать...
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