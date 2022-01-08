Первый замминистра финансов Дмитрий Кийко: некорректно говорить о том, что в Беларуси происходит раскулачивание

Источник материала: ОНТ

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси, в эфире стрима «Главный. Тур» развеял слухи о раскулачивании бизнеса.

По его словам, некорректно говорить о том, что в Беларуси идет какое-то раскулачивание.

Первый заместитель министра финансов Беларуси отметил также, что одна из частей в текущем году касается и изменений в подходах налогообложения индивидуальной предпринимательской деятельности.





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