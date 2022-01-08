Лучшие дни для решения проблем и похода к стоматологу: лунный календарь на неделю с 10 по 16 января

Источник материала: ОНТ

В новом году у всех есть возможность начать новую жизнь. Какие дни для этого подходят лучше – расскажем в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».

Строить новые планы и воплощать мечты в жизнь начинайте в среду, 12 января. 14-го – прислушайтесь к внутренним ощущениям. 16-го – хороший день для исправления ошибок и изменения ситуации в лучшую сторону.

Смело идти в парикмахерскую за сменой имиджа стоит 11, 12 и 15 января. Манипуляции с волосами в эти дни помогут сохранить их здоровыми и красивыми.

Для того, чтобы поход к стоматологу прошел легко и результативно – выбирайте 13, 14 и 16 число.

Незначительные магнитные бури ожидаются 11 и 12 января.

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