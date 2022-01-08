ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лучшие дни для решения проблем и похода к стоматологу: лунный календарь на неделю с 10 по 16 января

08.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лучшие дни для решения проблем и похода к стоматологу: лунный календарь на неделю с 10 по 16 января

В новом году у всех есть возможность начать новую жизнь. Какие дни для этого подходят лучше – расскажем в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».

Строить новые планы и воплощать мечты в жизнь начинайте в среду, 12 января. 14-го – прислушайтесь к внутренним ощущениям. 16-го – хороший день для исправления ошибок и изменения ситуации в лучшую сторону.

Смело идти в парикмахерскую за сменой имиджа стоит 11, 12 и 15 января. Манипуляции с волосами в эти дни помогут сохранить их здоровыми и красивыми.

Для того, чтобы поход к стоматологу прошел легко и результативно – выбирайте 13, 14 и 16 число.

Незначительные магнитные бури ожидаются 11 и 12 января.  

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом году у всех есть возможность начать новую жизнь. Какие дни для этого подходят лучше – расскажем в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид». Строить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Актриса театра и кино Марина Неёлова отмечает 75-летний юбилей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by