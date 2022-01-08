Морозы усилятся до -20°C. Погода на неделю с 10 по 16 января. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

С первых дней января установилась аномально теплая погода. Средняя температура была выше нормы и, скорее, соответствовала ноябрьской или мартовской. Но уже на следующей неделе поступающий с северо-запада арктический воздух понизит температуру до нормы, время от времени будет сыпать небольшой снег, при этом сквозь облака будет пытаться проглядывать солнце.

Достаточно комфортная погода будет в начале недели. Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами гололед, слабый туман, видимость до километра, влажность до 90 процентов. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит от -3 по западу до -8°C по северо-востоку, при прояснениях до -10°C. Днем в понедельник от -3 до -8°C, во вторник от -3 по юго-западу до -15°C по северо-востоку.

Далее морозы усилятся. Сохранится влияние прохладного антициклона, центр которого сместится на центральные регионы России. В среду переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Ночью и днем от -5 по Брестской области до -19°C по Витебской.

В начале второй половины недели погодные условия станет определять область высокого атмосферного давления, по периферии которой будет поступать холодный воздух с северо-запада Европы. Переменная облачность. Пройдет небольшой снег. Ночью и утром слабые туманы. Видимость до километра. Местами на дорогах гололедица. Влажность до 90%. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Ночью от -7 по западу до -20°C по востоку. В дневные часы в четверг от -1 по западу до -10°C по востоку, в пятницу станет теплее – от 0 до -3°C.

Предварительно, в выходные за ситуацию в атмосфере станет отвечать антициклон с центром над Украиной. Он принесет облачную с прояснениями погоду. Возможен небольшой кратковременный снег. Влажность до 90% процентов. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Слабый гололед. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью от -4 по западу до -11°C по востоку. Днем в субботу от 0 до +2°C, в воскресенье – от -2 до +1°C.

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