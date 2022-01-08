Зима не сдастся. Какой будет погода к старому Новому году, рассказал синоптик Дмитрий Рябов

Источник материала: ОНТ

Первые дни нового года встретили нас хмурым небом, сильным туманом, ледяным дождем и гололедом. Совсем изредка проглядывали несмелые лучи солнца. И температура была выше нормы. Куда же пропала зима?

Все очень просто. Теплые и влажные воздушные массы Гольфстрима добрались и до нас. И если в прошедшие годы атлантические циклоны перемещались по северу, то в этот раз они изменили траекторию и прошли южнее. Мороз спал, снежный покров растаял. Наиболее ярко этот процесс был выражен на юго-западе страны.

Однако постепенно погода войдет в свое привычное русло. И уже к старому Новому году немного похолодает. Беларусь окажется во власти атлантических циклонов. Атмосферными процессами станет управлять поле высокого давления, на фоне которого будут проходить малоактивные атмосферные фронты, вслед за которыми станут поступать прохладные воздушные массы с северных широт. Температура начнет понижаться. Пройдет небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Влажность до 90%. Вероятен слабый туман. Температура ночью от -1 до -5°C, в разгар дня от 0 по западу до -5°C по востоку.

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