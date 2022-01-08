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Белорусский хоккейный рефери Максим Сидоренко будет работать на Олимпиаде Пекине

08.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский хоккейный рефери Максим Сидоренко будет работать на Олимпиаде Пекине

Белорусский хоккейный рефери Максим Сидоренко будет работать на Олимпийских играх в Пекине.

Такое решение приняла Международная федерация хоккея. Белорус попал в число 48 судей, которые удостоились этого права. Пекинская Олимпиада станет первой в карьере Сидоренко. В 2014 году в Минске он дебютировал в элитном дивизионе чемпионата мира, а всего в его послужном списке уже пять топ-турниров. С 2015 года белорусский арбитр работает на матчах Континентальной хоккейной лиги.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский хоккейный рефери Максим Сидоренко будет работать на Олимпийских играх в Пекине. Такое решение приняла Международная федерация хоккея. Белорус попал в...
 
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