Белорусский хоккейный рефери Максим Сидоренко будет работать на Олимпиаде Пекине

Источник материала: ОНТ

Белорусский хоккейный рефери Максим Сидоренко будет работать на Олимпийских играх в Пекине.

Такое решение приняла Международная федерация хоккея. Белорус попал в число 48 судей, которые удостоились этого права. Пекинская Олимпиада станет первой в карьере Сидоренко. В 2014 году в Минске он дебютировал в элитном дивизионе чемпионата мира, а всего в его послужном списке уже пять топ-турниров. С 2015 года белорусский арбитр работает на матчах Континентальной хоккейной лиги.

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