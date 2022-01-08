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Белорусы финишировали четвертыми в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Оберхофе состоялась одиночная смешанная эстафета. По ее итогам белорусы остановились в шаге от пьедестала.
Дмитрий Лазовский и Елена Кручинкина финишировали четвертыми. Всему виной штрафной круг, на который зашла Елена. Наша команда использовала 11 дополнительных патронов. Выиграли сингл-микст россияне Максим Бабиков и Кристина Резцова. На втором месте сборная Австрии, на третьем – Украины.
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Сегодня в Оберхофе состоялась одиночная смешанная эстафета. По ее итогам белорусы остановились в шаге от пьедестала. Дмитрий Лазовский и Елена Кручинкина...
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